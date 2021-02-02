Вице-канцлер Германии выразил уверенность в том, что "Северный поток - 2" будет достроен

"Да", - сказал он во вторник на онлайн-конференции "Европа - 2021", отвечая на прямой вопрос ведущих о том, "будет ли "Северный поток - 2" достроен до конца". Мероприятие организовано изданиями Die Zeit, Handelsblatt, Der Tagesspiegel и Wirtschaftswoche.

На замечание, что против проекта выступают многие важные партнеры Германии в ЕС и США, Шольц сказал: "Сложности есть". Однако, отметил он, "европейские государства вместе объяснили - вполне детально, - что они придерживаются мнения, что это европейский вопрос, и что они не хотят, чтобы другие вмешивались". "А там посмотрим", - добавил вице-канцлер.

В понедельник госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции France Inter назвал недостаточными санкции Евросоюза, введенные против России. Он также заявил, что у Парижа есть "большие сомнения" по поводу проекта "Северный поток - 2". В Германии СМИ и политики расценили его высказывания как открытый призыв к Берлину остановить строительство трубопровода. Представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц подчеркнула, правительство Германии "не изменило свою принципиальную позицию по "Северному потоку - 2", а глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал "неразумным и ошибочным" призыв французской стороны остановить проект.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени трубопровод завершен на 94%.