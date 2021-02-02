Мишустин прибыл в Калмыкию, где обсудит водоснабжение и встретится с предпринимателями

ЭЛИСТА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Калмыкию, где проведет совещание по вопросам водоснабжения этого самого засушливого российского региона. Планируется, что председатель правительства осмотрит инфраструктуру Ики-Бурульского водопровода, который поможет обеспечить республику чистой водой.

Кроме того, у премьера намечена встреча с представителями малого и среднего бизнеса, занятыми в агропромышленном комплексе. Калмыкия является преимущественно аграрным регионом, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство.

В программе поездки Мишустина также встреча с главой республики Бату Хасиковым.

В мероприятиях примут участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Минфина Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Калмыкия находится в зоне вододефицита. Немногочисленные источники поверхностных вод фактически непригодны для использования. Подземные же источники большей частью имеют высокую минерализацию, поэтому для водоснабжения используются ресурсы рек соседних регионов.

Ики-Бурульский водопровод должен был обеспечить питьевой водой несколько районов Калмыкии, однако пока он не достроен. Глава Калмыкии ранее обращал внимание на эту ситуацию, отмечая, что отсутствие воды - основная проблема, которая "мешает развитию жизни в республике".