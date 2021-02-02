В Финляндии пояснили вероятность прекращения импорта электроэнергии из России к 2035 году

ХЕЛЬСИНКИ, 2 февраля. /ТАСС/. Оператор электросетей Финляндии компания Fingrid не может прогнозировать вероятность прекращения импорта электроэнергии в страну из России, принимать решения должна будет российская сторона. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель финской компании, директор по планированию электросетей Юсси Юринсало.

"Финляндию и Россию соединяет находящаяся на российской стороне линия электропередачи, построенная в 1970-х годах. Одна из четырех ее частей была позже обновлена, но в любом случае линии довольно старые и требуют ремонта, решение о котором принимает российская сторона. Иногда их включали в инвестпрограмму, иногда убирали оттуда, потому что было что-то более срочное, и я не знаю, каковы сейчас их планы, собираются ли они обновлять линии, поскольку не мы это решаем. И поскольку мы не знаем, что в конце концов произойдет, у нас есть различные сценарии развития ситуации", - пояснил он.

"Этим мы не высказываем позицию в отношении того, нужно ли нам электричество из России или нет", - указал Юринсало.

"Невозможно сказать [насколько вероятен сценарий прекращения поставок], поскольку решение принимает российская сторона. Мы опубликовали наше видение. Россия может ознакомиться с ним и подумать о том, стоит ли и в дальнейшем поставлять электричество в Финляндию или нет. Мы не можем влиять на это решение и оценить вероятность прекращения поставок", - подчеркнул собеседник агентства.

Отчет Fingrid

29 января Fingrid опубликовала несколько сценариев будущего развития финского рынка электроэнергии, предусматривающих в том числе отказ от импорта электричества из России к 2035 году.

Первый сценарий, где Финляндия рассматривается как нетто-экспортер электроэнергии, и второй, предусматривающий климатически нейтральный рост электроэнергетики, предполагают, что к 2035 году действующая между странами линия электропередачи 400 кВ ПС Выборгская - ПС Юлликкяля будет модернизирована и продолжит работать как на экспорт, так и на импорт. Третий сценарий, предполагающий развитие ветроэнергетики, и четвертый, предполагающий развитие солнечной энергетики, исходят из того, что поставок электроэнергии между Финляндией и Россией не будет. Последний из четырех сценариев также предполагает, что после ввода в эксплуатацию АЭС "Олкилуото-3" Финляндия не будет больше эксплуатировать никакие другие новые АЭС, включая финско-российскую АЭС "Ханхикиви - 1". Альтернативой крупным атомным станциям, полагают в Fingrid, в 2030-х годах будут становиться АЭС малой мощности.

В Росатоме ТАСС сообщили, что проект строительства АЭС "Ханхикиви - 1" идет в соответствии с графиком, согласованным финским заказчиком. Ввод станции в эксплуатацию предполагается в 2028 году. По данным российского оператора экспорта электроэнергии "Интер РАО", объем экспорта электричества из РФ в Финляндию в 2019 году составил 7 миллиардов киловатт-часов.