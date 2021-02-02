"Яндекс.Такси" купит часть активов компании "Везет" за $178 млн

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" покупает кол-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний "Везет" за $178 млн. Об этом говорится в сообщении IТ-компании.

"Яндекс.Такси" покупает кол-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний "Везет". Сделка позволит "Яндекс.Такси" улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, в частности предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов", - говорится в сообщении.

По данным "Яндекса", сумма сделки составила $178 млн. Часть этих средств будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года. По данным пресс-службы "Яндекс.Такси", данная сделка не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом. "Балансовая стоимость активов "Везет" попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству", - пояснили ТАСС в компании.

Отмечается, что пользователи "Везет" смогут вызывать такси по телефону, как они привыкли, или в приложении "Яндекс Go". Водителям будет предложено подключиться к платформе "Яндекс.Про".

В пресс-службе "Яндекс.Такси" заявили, что сделка по покупке части активов группы компаний "Везет" не требует согласования с Федеральной антимонопольной службой.

"Сделка не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом. Балансовая стоимость активов "Везет" попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству", - уточнили в компании.

История вопроса

В июне 2020 года стало известно, что ФАС не согласовала покупку "Яндексом" агрегатора такси "Везет". В результате анализа состояния конкуренции на рынке агрегаторов такси ФАС установила, что совокупная доля "Яндекс.Такси" и "Везет" на рынке РФ в целом могла бы вырасти до 70%, причем в 32 субъектах достигнуть свыше 50%, а в 19 субъектах — более 80%. Таким образом, по данным ведомства, в результате совершения сделки "Яндекс.Такси" и группа "Везет" усиливают доминирующее положение как на всей территории РФ, так и в границах более половины регионов.

Ходатайство о согласовании сделки по приобретению "Яндексом" агрегатора такси "Везет", включая все торговые знаки такси группы "Везет", такие как Fasten, "Лидер", RedTaxi и другие, ФАС получила 15 мая. О намерении приобрести активы "Везет" компания "Яндекс.Такси" объявила еще июле 2019 года. Впоследствии "Яндекс" несколько раз отзывал и подавал новые ходатайства по сделке, уточняя ее параметры или предоставляя ФАС дополнительную информацию, необходимую для анализа рынка.

В свою очередь, в ГК "Везет" не согласны с решением ФАС, а также с результатами анализа, который был проведен ведомством. В компании отметили, что согласно исследованиям, которые были проведены в том числе и Аналитическим центром при правительстве РФ, совокупная доля объединенной компании после сделки составила бы не более 50%. "Сегодня в нашей стране нет законодательного требования, согласно которому ФАС России обязана не согласовывать сделку, если совокупная доля компаний, появившаяся в ее результате, превышает 50%. Это, скорее, сложившаяся практика регулятора в сделках индустриальной (а не цифровой) экономики", — добавили в ГК "Везет".

Во вторник в "Яндексе" сообщили, что в отличие от соглашения между "Яндекс.Такси" и "Везет", анонсированного в июле 2019 года, новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов "Везет", действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение.