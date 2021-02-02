Выручка развлекательных заведений Москвы за первые выходные ночной работы выросла вдвое

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Доход развлекательных заведений Москвы в первые выходные после снятия запрета на работу по ночам увеличился с 30% до 70% от уровня, наблюдавшегося до пандемии. Об этом сообщил ТАСС во вторник первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

"Всего в столице [сейчас] работают 68 ночных клубов. Большая часть из них открылась в первые выходные после снятия ограничений. Ряд баров, ресторанов, кафе и других заведений общепита, которые работали в столице до 23:00 мск, продлили свою работу. В этот уикенд доход ночных заведений вырос от 30% до 70% от показателей до пандемии", - сказал Немерюк.

Ранее он говорил, что выручка столичных рестораторов после отмены запрета на работу с 23:00 до 06:00 мск может уже в феврале достичь 80% от допандемической.

Немерюк напомнил, что заведения в Москве должны в обязательном порядке обеспечивать социальную дистанцию между посетителями с помощью специальной расстановки столов, а также масочный режим. Им также рекомендовано подключиться к системе уведомления посетителей о возможных контактах с заразившимися коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 января отменил действовавшие с 13 ноября прошлого года ограничения на обслуживание клиентов в клубах и ресторанах с 23:00 до 06:00. Власти заявляли, что возобновившие работу по ночам заведения проверят на соблюдение профилактических мер. Всего в столице зарегистрированы порядка 13 тыс. предприятий общественного питания, более 500 баров и ночных клубов.