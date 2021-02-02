Саудовская Аравия начала дополнительное сокращение добычи на 1 млн б/с в рамках ОПЕК+

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Саудовская Аравия, которая в начале января пообещала дополнительно сократить добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале - марте, приступила к реализации плана, сообщил ТАСС делегат в ОПЕК.

"Все верно, Саудовская Аравия начала сокращать на 1 млн б/с с начала февраля", - сказал он. В Минэнерго королевства эту информацию пока не прокомментировали.

Таким образом, если в январе крупнейший производитель нефти в ОПЕК сокращал производство сырья на 1,88 млн б/с, до 9,1 млн б/с, то в феврале - марте объем добычи саудовской нефти уменьшится до 8,1 млн б/с.

Более того, другие члены ОПЕК+ за исключением России, Казахстана и трех стран, освобожденных от сокращения добычи, в феврале - марте усилят снижение добычи нефти еще на 425 тыс. б/с. Россия и Казахстан, напротив, получили возможность увеличить добычу в эти два месяца совокупно на 150 тыс. б/с, из которых на Казахстан придется только 20 тыс. б/с.

Котировки фьючерса на нефть марки Brent с 1 февраля выросли на 2%, до $57,6 за баррель.