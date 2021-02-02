СМИ: США впервые сигнализировали о готовности снять санкции с Nord Stream 2

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. США впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с "Северного потока - 2" при том условии, что германская сторона представит предложения, которые устранят опасения Вашингтона относительно проекта. Об этом сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации.

"Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение", - отметил источник газеты. "В противном случае нам не удастся решить проблему по теме "Северный поток - 2", - добавил он.

Как отмечает Handelsblatt, в частности, американцы требуют, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. "То есть [в соответствии с требованием США] поставки газа по "Северному потоку - 2" могут быть прерваны в случае, если Москва попытается оказать давление на Украину, сократив объемы газа", - пишет газета.

Кроме того, США хотят в целом заново обсудить соглашение, регулирующие транзит российского "голубого топлива" по трубопроводной системе Украины. "Цель - создать более выгодные для украинской стороны условия", - отметила Handelsblatt. Еще одним требованием является увеличение мощностей хранилищ газа с тем, чтобы в случае необходимости можно было бы снабжать им Украину.

В то же время авторы статьи напомнили, что за последние годы было много сделано для обеспечения топливом бывшей советской республики, например, в плане реверсных поставок. Однако американцы хотят "еще больше активизировать прежние усилия". На этом их "желания" не заканчиваются. США требуют от Германии оказания помощи Украине в расширении инфраструктуры для возможной транспортировки водорода, чтобы в будущем сделать Киев важным игроком на энергетическом рынке и якобы снизить зависимость Европы от России.

Собеседник газеты утверждал, что "президент Байден снимет санкции только в том случае, если будет гарантировано, что Россия не сможет использовать как оружие против Украины и других соседних стран их зависимость в области энергетики".

Берлин пока не готов идти на уступки

Handelsblatt сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала по телефону с новым президентом США Джо Байденом тему "Северного потока - 2", хотя в официальном заявлении кабмина ФРГ по итогам разговора этот момент упомянут не был. Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт заявил о готовности обоих лидеров сотрудничать в вопросе преодоления международных вызовов, но "упустил важную деталь - в разговоре шла речь и о "Северном потоке - 2", пишет издание.

По его информации, пока правительство Меркель не спешит представлять американцам какие-либо предложения, хотя и приветствовало готовность США к компромиссу. В Берлине, однако, считают, что "для подлинных уступок мало пространства". "В конечном счете уже было сделано многое, чтобы развеять сомнения американцев", - отметили источники газеты в кабмине ФРГ.

В Берлине указали на то, что российская сторона заверила в продолжении поставок газа через Украину и после начала эксплуатации "Северного потока - 2". Причем именно правительство ФРГ предприняло много усилий в этом направлении, а также в целом в достижении договоренностей между Москвой и Киевом по транзиту.

Тем не менее госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен высказался в интервью Handelsblatt за то, чтобы пойти навстречу Вашингтону. "Раньше была администрация, которая не была заинтересована в достижении соглашения. Если есть готовность вести диалог, то это политическая возможность, которой мы должны воспользоваться", - считает он.

В статье отмечается, что не только Берлин, но и сам Вашингтон заинтересован в урегулировании разногласий по "Северному потоку - 2". Ведь именно вопрос реализации проекта сейчас стоит на пути налаживания диалога между США и ЕС, подорванного при Дональде Трампе. Соединенные Штаты опасаются, что и другие страны "копируют стратегию санкций" и введут ограничения против американских фирм. Соответствующие предложения, например, сделала ранее германо-французская рабочая группа. "В связи с этим американцы ищут пути выхода из запутанной ситуации", - подчеркивается в материале Handelsblatt.