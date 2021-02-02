Мишустин поручил главе Калмыкии взять под контроль расход средств на водопровод в Элисте

ЭЛИСТА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что Калмыкия получит запрошенные ранее 72 млн рублей и попросил главу республики Бату Хасикова проконтролировать расход средств на строительство Ики-Бурульского группового водопровода в Элисте.

"Вы сейчас сказали сами о том, что происходило. Но ведь средства-то выделялись. И немалые средства выделялись", - сказал премьер. Мишустин подчеркнул, что выделение средств при отсутствии эффективности - это главная беда, в том числе и Калмыкии. Он напомнил, что кабмин выделяет дополнительные средства на решение проблем регионов со сложной социально-экономической ситуацией. "Я бы вас попросил лично взять под контроль расход каждого рубля", - сказал премьер, обращаясь к главе Калмыкии.

Мишустин также отметил, что необходимо серьезно изучить ситуацию для того, чтобы понять, какой объем средств в целом потребуется. "Я прошу [вице-премьера] Марата Шакирзяновича Хуснуллина, коллег прислать сюда специалистов, экспертов, для того чтобы все изыскания сделать. Главное, чтобы не получилось, как раньше... Еще раз хочу отметить, надо наладить эффективный контроль за расходованием средств. В том числе, вот не хочется так говорить, но наказать тех, кто причастен к хищению", - указал председатель правительства. "Мы приложим все усилия для того, чтобы решить этот насущный для людей вопрос", - пообещал он.

В 2006-2015 годах в целях обеспечения водоснабжением Приютненского, Ики-Бурульского районов Калмыкии и в качестве резервного источника города Элиста велось строительство Ики-Бурульского группового водопровода протяженностью 195 км. Несмотря на то, что строительство завершили; еще в 2015 году, в 2019 межведомственные рабочие группы пришли к выводу, что объект не достроили (не были готовы водозаборные скважины, насосные станции, станции водоподготовки, не провели;гидроиспытания). Также эксплуатирующая организациия не передала ряд ключевых документов, необходимых для запуска объекта.

В 2019 году завели уголовное дело из-за хищения федеральных средств в объеме 297,5 млн рублей при строительстве данного водопровода. Глава Калмыкии в декабре обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой выделить 72 млн рублей на проведение экспертизы и проектирования. По итогам планируется определить объем средств, который правительство выделит на ввод в эксплуатацию водопровода.

В настоящее время федеральным проектом "Чистая вода" на 2019-2024 годы предусмотрены средства в сумме 638,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 624,4 млн рублей для реализации мероприятий по водообеспечению республики.