Правительство лишило руководителя Росрыболовства статуса замглавы Минсельхоза

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство России лишило руководителя Росрыболовства Илью Шестакова статуса заместителя министра сельского хозяйства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Назначить Шестакова Илью Васильевича руководителем Федерального агентства по рыболовству, освободив от занимаемой должности", - говорится в документе.

Проект постановления правительства РФ, согласно которому глава Росрыболовство может перестать занимать пост заместителя министра сельского хозяйства РФ был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 15 января 2021 года. В конце декабря 2020 года стало известно о том, что в соответствии с постановлением правительства России Минсельхоз и Росрыболовство сократят число заместителей глав ведомств, каждое на одного. Так, число заместителей министра сельского хозяйства РФ сокращается с девяти до восьми. Глава Росрыболовства сможет иметь четырех заместителей руководителя ведомства, в то время как сейчас их пять.

Илья Шестаков руководит Росрыболовством, в январе 2014 года он занял совмещенный пост замминистра сельского хозяйства - руководителя Росрыболовства. С 2010 по 2014 год Шестаков работал в Минсельхозе на руководящих должностях.