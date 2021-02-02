РФПИ заявил, что вскоре объявит о сотрудничестве с крупнейшим в КНР производителем вакцин

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшее время объявит о партнерстве в области разработки и изучения вакцин против коронавируса с крупнейшим производителем Китая, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"У нас есть одно соглашение с крупнейшим производителем вакцин Китая, совсем скоро мы объявим об этом официально", - заявил Дмитриев, отметив, что создание вакцин против ковида с эффективностью не менее 90% станет главной задачей производителей на следующие три - четыре месяца.

"Решить этот вопрос можно через партнерство, и "Спутник V" готов предложить свое сотрудничество", - сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что РФПИ готов работать с производителями вакцин, эффективность которых существенно ниже 90%. "Мы хотим заключить с ними партнерства и передать им один из наших компонентов", - отметил он.

Как сообщалось ранее, 21 декабря был подписан меморандум между центром им. Гамалеи, компанией AstraZeneca, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и "Р-Фарм" о проведении клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного компонента препарата AstraZeneca AZD122.