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Регистрация "Спутника V" в Индии ожидается в феврале - марте

Большая часть российской вакцины будет производиться в Индии, отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Регистрация в Индии российской вакцины "Спутник V" против коронавируса ожидается в феврале - марте, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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"Мы сотрудничаем с Индией, клинические исследования идут очень хорошо. Вакцина показывает себя очень хорошо, и уже в феврале - марте мы ожидаем регистрации. При этом большая часть нашей вакцины будет производиться в Индии", - сказал он.

Дмитриев также выразил уверенность, что в ближайшее время вакцина будет зарегистрирована на Филиппинах, в Саудовской Аравии и еще нескольких странах. "Мы ожидаем, что около 25 стран зарегистрируют вакцину к концу следующей недели", - отметил он.

На сегодня, по данным РФПИ, вакцина "Спутник V" зарегистрирован в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Также запущен процесс регистрации "Спутник V" на территори

Теги
ИндияРоссияПандемия COVID-19Дмитриев, Кирилл Александрович
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