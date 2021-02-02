Регистрация "Спутника V" в Индии ожидается в феврале - марте

"Мы сотрудничаем с Индией, клинические исследования идут очень хорошо. Вакцина показывает себя очень хорошо, и уже в феврале - марте мы ожидаем регистрации. При этом большая часть нашей вакцины будет производиться в Индии", - сказал он.

Дмитриев также выразил уверенность, что в ближайшее время вакцина будет зарегистрирована на Филиппинах, в Саудовской Аравии и еще нескольких странах. "Мы ожидаем, что около 25 стран зарегистрируют вакцину к концу следующей недели", - отметил он.

На сегодня, по данным РФПИ, вакцина "Спутник V" зарегистрирован в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Также запущен процесс регистрации "Спутник V" на территори