В РФПИ заявили об одинаковой эффективности "Спутника V" против новых штаммов коронавируса

Что известно о российских вакцинах от коронавируса

"Мы постоянно тестируем эффективность вакцины в отношении новых штаммов коронавируса. На данный момент ученые сообщают нам, что наша вакцина имеет такой же уровень эффективности для новых вариантов вируса", - сказал он.

Как сообщил 14 декабря 2020 года глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данная разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным.

Эффективность

Эффективность "Спутника V" против коронавируса в ходе третьей фазы исследований составила 91,6%, для людей старше 60 лет - 91,8%, отмечается в пресс-релизе РФПИ.

"Эффективность вакцины "Спутника V" на уровне 91,6% доказана в ходе третьей фазы клинических исследований. Эффективность вакцины для добровольцев в возрасте старше 60 лет составила 91,8% и статистически не отличалась от данных, полученных в группе добровольцев 18-60 лет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что из числа проанализированных образцов, гуморальный иммунный ответ выработался у более чем 98% добровольцев и у 100% добровольцев выработался клеточный иммунный ответ.

Кроме того, вакцина предоставляет полную защиту против тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных препаратом "Спутник V", в 1,3-1,5 раза больше, чем уровень антител у пациентов, переболевших коронавирусом.

"Отсутствуют нежелательные явления, связанные с вакцинацией, что подтверждается выводами Независимого комитета по мониторингу данных. Отсутствуют сильные аллергические реакции, анафилактический шок", - отмечается в материалах РФПИ.

Ранее сегодня медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", подтверждающих ее высокую эффективность и безопасность.