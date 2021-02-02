В РФПИ рассматривают возможность производства "Спутника V" в Белоруссии, Турции и Иране

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Разработчики "Спутника V" рассматривают возможность локализации производства вакцины от коронавируса в Белоруссии, Турции и Иране, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе брифинга.

"Вакцина будет производиться или уже производится в Индии, в Корее, в Бразилии. В Китае производство начнется в конце месяца. Мы также будем производить вакцину в Казахстане, развивать это в Белоруссии, в Турции и, возможно, в Иране", - сказал он, подчеркнув, что ключевым центром производства вакцины является Индия, где объемы выпуска смогут сравниться с российскими.