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Пандемия COVID-19
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В РФПИ рассматривают возможность производства "Спутника V" в Белоруссии, Турции и Иране

Препарат уже производят в Индии, Корее, Бразилии, отметил глава фонда Кирилл Дмитриев

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Разработчики "Спутника V" рассматривают возможность локализации производства вакцины от коронавируса в Белоруссии, Турции и Иране, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе брифинга.

"Вакцина будет производиться или уже производится в Индии, в Корее, в Бразилии. В Китае производство начнется в конце месяца. Мы также будем производить вакцину в Казахстане, развивать это в Белоруссии, в Турции и, возможно, в Иране", - сказал он, подчеркнув, что ключевым центром производства вакцины является Индия, где объемы выпуска смогут сравниться с российскими.

Теги
БелоруссияИранТурцияРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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