Цена сжиженных углеводородных газов на бирже поднялась с начала года на треть

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) во вторник составила 30,78 тыс. рублей за тонну, поднявшись почти на 1% к результату понедельника, следует из данных биржи. С начала года СУГ подорожали на бирже на 30%.

Сжиженные газы, торгуемые на бирже, используются в основном как газомоторное топливо и для бытовых нужд, поясняет управляющий партнер компании "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко. Стоимость СУГ на бирже коррелирует с динамикой цены на автомобильные бензины. Так, биржевая цена на бензин марки Аи-92 с начала года на бирже поднялась на 6%.

"Потребители такого топлива очень чувствительны к изменениям цены. Например, для таксистов или владельцев парка маршуртных ГАЗелей оно является существенной статьей затрат. Поэтому, когда бензин дорожает, они начинают массово переходить на СУГи, и наоборот", - говорит он.

По словам трейдера, подорожание СУГ на бирже этой зимой отчасти объясняется резким ростом цен на природный газ в Европе.

"Сейчас цены на СУГи аномальные. Обычно зимой они вдвое ниже, чем летом. А в этом году они близки к максимумам", - отметил он. По данным биржи, максимума цена на СУГ достигала летом 2018 года, когда газы на бирже дорожали до 33 тыс. рублей за тонну.