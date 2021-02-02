Путин пообещал расширить программы льготных авиаперевозок из удаленных регионов России

НОВО-ОГАРЕВО, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что власти страны будут продолжать работать над расширением программы льготных авиаперевозок для жителей Дальнего Востока.

"Вы знаете, что у нас были раньше приняты решения по определенным возрастным категориям, по определенным городам. Будем работать над расширением. Уверяю вас, мы это не упустим, будем дальше двигаться по этому направлению", - заверил он во вторник на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года".

Путин подчеркнул, что правительство постоянно держит в фокусе внимания вопрос льгот на авиаперевозки для жителей Дальнего Востока. "Это вопрос не только экономического характера, но и вопрос объединения страны, возможность передвигаться людям, живущим на Дальнем Востоке. Будем дальше думать на тему о том, как обеспечить эту связанность огромной нашей территории", - сказал он. При этом, по словам президента, самое простое решение заключается в увеличении субсидирования этих перевозок.