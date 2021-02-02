В "Ситимобил" опасаются, что сделка "Яндекс.Такси" и "Везет" может создать монополиста

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Ситимобил" считает, что сделка по покупке "Яндекс.Такси" части активов "Везет" создаст риск формирования монополиста в сегменте агрегаторов такси. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сделка "Яндекс.Такси" и "Везет" усилит перекос конкуренции на рынке и создаст риск формирования монополиста в сегменте агрегаторов такси", - сказали в "Ситимобил".

2 февраля стало известно, что "Яндекс.Такси" покупает кол-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний "Везет" за $178 млн. Часть этих средств будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года. По данным пресс-службы "Яндекс.Такси", данная сделка не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом.