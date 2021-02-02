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"Леруа Мерлен" закрыл пилотный проект магазинов малого формата

Все сотрудники продолжат свою работу в компании

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Леруа Мерлен" принял решение закрыть пилотный проект по открытию магазинов небольшого формата. Об этом ТАСС сообщила директор по внешним коммуникациям и корпоративному имиджу "Леруа Мерлен" Лола Сатторова.

"Тест проекта магазинов "Леруа Мерлен" малых форматов стартовал в 2018 году. Было открыто три магазина "Леруа Мерлен Городской": в ТЦ Columbus, "Гагаринский" и на Теплом Стане. В ближайшее время компания будет сфокусирована на трех стратегических целях: увеличение привлекательности омниканального магазина, развитие работы с профессионалами и электронная коммерция. Именно поэтому на данном этапе развития компании мы приняли решение приостановить проект магазинов малых форматов", - сообщили в компании.

По данным газеты "Коммерсантъ", все три магазина будут закрыты до конца 2021 года. Как сообщил ТАСС ретейлер, все сотрудники магазинов продолжат свою работу в компании и будут переведены в другие магазины и центральный офис компании.

"Леруа Мерлен" входит в Groupe ADEO, управляет в России 107 гипермаркетами в 62 городах России. Французский ретейлер присутствует в 12 странах мира, управляет 464 магазинами.

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