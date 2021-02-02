В РФПИ пообещали в этом году обеспечить вакциной "Спутник V" около 700 млн человек

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия в этом году сможет обеспечить вакциной от коронавируса "Спутник V" порядка 700 млн человек, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью RT .

"Есть некоторые ограничения по производству, поэтому в этом году, скорее всего, сможем обеспечить вакциной только около 700 млн человек", - сказал он.

Дмитриев добавил, что страны, которые только сейчас решают закупить российскую вакцину, смогут получить ее в мае или июне. "Мы не будем единственным поставщиком вакцин. Должно быть портфолио из разных вакцин, - отметил он. - И мы также работаем с другими производителями, например, с AstraZeneca, чтобы повысить эффективность их вакцины. Мы верим, что сотрудничество с другим производителями очень важно".

Глава фонда также выразил надежду, что к апрелю-маю РФ сможет максимально нарастить производственные мощности за рубежом. Массовая вакцинация в России, по его оценкам, завершится, скорее всего, к июню. "Мы полагаем, что США и Европа завершат вакцинацию к сентябрю этого года. Многие другие страны будут вакцинировать население и в этом, и в следующем году", - заключил Дмитриев.

По данным РФПИ, вакцина "Спутник V" зарегистрирована, помимо России, в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Также запущен процесс регистрации "Спутник V" на территории Евросоюза во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).