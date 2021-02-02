Mail.ru Group вошла в топ-3 европейских издателей приложений по объему выручки

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Mail.ru Group заняла третье место в рейтинге самых кассовых европейских издателей приложений по версии аналитического агентства App Annie, следует из отчета агентства.

Рейтинг App Annie учитывает доходы компаний от загрузок приложений и внутренних покупок через платформы App Store и Google Play. По итогам 2020 года в топ-5 региона EMEA вошли ирландская компания с российскими корнями Playrix - разработчик популярных мобильных игр Gardenscapes и Homescapes, финская Supercell - издатель популярной мобильной игры Clash of Clans, а также два израильских издателя игр - Playtika и Moon Active. Mail.ru Group заняла в рейтинге пятое место, или третье - в европейском регионе.

По итогам 2019 года российская компания вошла в итоговый мировой рейтинг издателей, заняв 52 место из 52, по итогам 2020 года Mail.ru Group поднялась на одну строчку - на 51 место. Лидерами рейтинга в очередной раз стали китайские Tencent (разработчик WeChat) и NetEase (разработчик мобильных онлайн-игр), третье место заняла Playrix.

В Mail.ru Group, комментируя ТАСС итоги рейтинга, отметили, что занять высокие места в региональном рейтинге компания смогла благодаря игровому подразделению MY.GAMES, которое в 2020 году усилило позиции на зарубежных рынках. По итогам третьего квартала 2020 года выручка MY.GAMES увеличилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 10,7 млрд руб., и достигла 40% от общей выручки Mail.ru Group.

В новость были внесены изменения (18:34 мск) — передается с уточнением информации о рейтинге в 3-м абзаце.