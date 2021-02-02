США намерены отследить завершение строительства "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Соединенные Штаты будут отслеживать процесс завершения строительства и сертификации трубопровода "Северный поток - 2" и примут решение о санкциях в связи с этим. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник представитель Госдепартамента США.

"Мы будем отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода и, если такая деятельность имеет место, принимать решение о применимости санкций", - отметил дипломат в ответ на просьбу прокомментировать данные газеты Handelsblatt, по сведениям которой США впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с газопровода при том условии, что германская сторона представит предложения, которые устранят опасения Вашингтона относительно проекта.

"Как ясно дал понять президент [США Джо] Байден, трубопровод "Северный поток - 2" - плохая сделка. Соединенные Штаты будут продолжать работать с нашими союзниками и партнерами для обеспечения того, чтобы Европа имела надежную, диверсифицированную сеть поставок энергоресурсов, которая не подрывает коллективную безопасность", - добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.

По данным источников издания, американская сторона, в частности, хочет, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию трубопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. То есть, согласно требованию США, поставки газа по "Северному потоку - 2" могут быть прерваны, если Москва попытается оказать давление на Украину, сократив объемы газа, пишет газета. При этом во вторник глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что считает неприемлемой предлагаемую США идею применения к трубопроводу механизма отключения в случае возникновения разногласий по транзиту газа через Украину.