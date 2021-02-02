Представитель одной из компаний Абрамовича переходит на работу в Petropavlovsk

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Представитель компании Millhouse Capital (управляет инвестициями Романа Абрамовича) Джон Манн переходит на работу в золотодобывающую компанию Petropavlovsk в качестве директора по коммуникациям, сообщил он ТАСС.

"Все верно", - ответил Манн на вопрос о дальнейшей работе в должности директора по коммуникациям Petropavlovsk.

Манн также раньше работал директором по связям с общественностью другого золотодобытчика - Highland Gold, у которого недавно сменился владелец.

Компания Fortiana Holdings бизнесмена Владислава Свиблова в начале января завершила выкуп акций у миноритарных акционеров Highland Gold и довела свою долю владения в золотодобытчике до 100%. Ранее Роман Абрамович был одним из основных акционеров Highland Gold.

С ноября 2020 г. гендиректором Petropavlovsk также был назначен бывший глава Highland Gold Денис Александров.

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, основные активы компании сосредоточены в Амурской области. Основной акционер золотодобытчика - компания "Южуралзолото" Константина Струкова и его семьи, владеющая 24,39% акций.