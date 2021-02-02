Испытания комбинации "Спутника V" и AstraZeneca начнутся на следующей неделе в ОАЭ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Клинические испытания комбинации российского препарата "Спутник V" с вакциной, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, начнутся на следующей неделе в Азербайджане и ОАЭ, а позже и в Саудовской Аравии. Об этом во вторник сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Би-би-си .

Эффективность и безопасность "Спутника V". Что известно о российских вакцинах

"Мы хотим протестировать, возможно ли комбинировать вакцины "Спутник V" и AstraZeneca. Мы верим, что это поспособствует высокой эффективности и поможет в борьбе с новыми мутациями. Клинические испытания должны начаться уже на следующей неделе в Азербайджане и ОАЭ, а, возможно, чуть позже, в Саудовской Аравии, - сказал он.

Дмитриев отметил, что совмещение двух вакцин - это отличный пример партнерства. "Наши вакцины остаются вне политики, и мы сфокусированы на спасении жизней", - добавил он.

1 декабря 2020 года Российский фонд прямых инвестиций, центр им. Гамалеи, AstraZeneca и российская компания "Р-фарм" подписали соглашение о разработке и реализации программы клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса.

По данным РФПИ, вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Запущен процесс регистрации "Спутник V" на территории Евросоюза, во Всемирной организации здравоохранения.