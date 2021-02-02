Кабмин рекомендовал нефтяникам увеличить запасы бензина до 1,8 млн тонн к 1 июня

МОСКВА 2 февраля. /ТАСС/. Правительство рекомендовало российским нефтяным компаниям нарастить к 1 июня 2021 года коммерческие запасы бензина до 1,8 млн тонн. Об этом говорится в протоколе совещания по ситуации на рынке топлива, прошедшем 28 января в кабмине, с которым ознакомился ТАСС. В нем также подтверждается рекомендация увеличить к 1 мая запасы бензина до 1,6-1,7 млн тонн.

При этом в документе отмечается, что власти могут обновить рекомендации в любой момент. Для этого ФАС и Минэнерго поручено регулярно мониторить ситуацию с запасами. "При необходимости оперативно доводить до нефтяных компаний соответствующие рекомендации", - сказано в протоколе. Ранее сообщалось, что загрузка российских НПЗ снизилась в 2020 году до минимума за 10 лет на фоне падения потребления топлива и ремонтов.

Также правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минфину и МЭР до 1 марта 2021 года представить расчеты по влиянию корректировки демпфирующего механизма на бюджет РФ и экономику нефтяных компаний.

"С учетом состоявшегося обсуждения представить до 1 марта 2021 года в правительство РФ для рассмотрения на совещании правительства РФ материала по следующим вопросам: Минэнерго, Минфину, ФАС, Минэкономразвития по вопросу о корректировке параметров "демпфирующего механизма" обратного акциза на нефть, содержащие обоснования предлагаемых мер с расчетами их влияния на бюджетную систему и экономику нефтяных компаний", - говорится в документе.