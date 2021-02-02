Хабаровский НПЗ после ремонта возобновил выпуск бензинов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), входящий в АО "ННК" бизнесмена Эдуарда Худайнатова, возобновил выпуск бензинов после ремонта оборудования, отгрузки топлива на АЗС начнутся с 3 февраля. Об этом ТАСС сообщили в ННК.

"Хабаровский НПЗ завершил процесс пуско-наладочных работ по замене компрессорного оборудования, отвечающего за выпуск высокооктанового топлива, и возобновил производство автобензинов марок Аи-92 и Аи-95. Уже 3 февраля начнутся отгрузки топлива с завода на АЗС ННК", - отметили в компании.

Для бесперебойного обеспечения населения топливом ННК совместно с Минэнерго РФ наладила поставки топлива с НПЗ других регионов. "Компанией было приобретено порядка 48 тыс. тонн автобензинов. На сегодняшний день ежесуточно цистерны с автобензином поступают по железной дороге и развозятся на станции для обеспечения потребностей региона присутствия", - добавили в компании.

"С учетом возобновления производства автобензинов сеть АЗС ННК будет обеспечена топливом в полном объеме, а запасы восполнены до необходимых уровней", - добавили в ННК.

Хабаровский НПЗ перерабатывает 5 млн тонн нефти в год, является одним из двух снабжающих дальневосточный регион топливом заводов.

Завод в январе остановил на модернизацию установку, отвечающую за выпуск высокооктановых бензинов, и планировал полностью возобновить производство к 1 февраля. На тот момент компания создала запасы топлива на 20 дней.