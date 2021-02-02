Минэнерго и ФАС выработали решения по нормализации ситуации на топливном рынке ДФО

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минэнерго и ФАС России вырабатывали ряд решений, направленных на нормализацию ситуации на топливном рынке Дальневосточного федерального округа (ДФО), возникшей в результате остановки установки, обеспечивающей выпуск автомобильного бензина на Хабаровском НПЗ. Об этом сообщили Минэнерго и ФАС.

Для стабилизации ситуации в кратчайшие сроки обеспечены поставки топлива из Росрезерва. Ведомства также договорились с Минтрансом и РЖД об обеспечении "зеленого коридора" железнодорожным составам с нефтепродуктами, которые направляются в регионы Дальнего Востока.

В сообщении указывается, что сейчас необходимость дополнительных каналов поставок автобензина отсутствует из-за ускоренного выхода завода из ремонта 3 февраля. "Следует отметить, что Хабаровским НПЗ при поддержке рабочей группы были также проработаны "для страховки" дополнительные каналы поставок автомобильного бензина, необходимость в которых после ускоренного выхода завода из ремонта отсутствует", - говорится в сообщении.

Остановка производства бензина на Хабаровском НПЗ (принадлежит ННК) произошла из-за технических проблем с компрессорным оборудованием и привела к выпадающим объемам производства автомобильного бензина приблизительно на 2 тыс. т в сутки, то есть приблизительно на 30 тыс. т за период ожидаемого простоя.

"Ситуация на топливном рынке всех регионов страны находится под ежедневным контролем регуляторов. ФАС и Минэнерго осуществляют ежедневный мониторинг ситуации с топливообеспечением, с ценами на моторное топливо. Еженедельно проводятся заседания биржевого комитета при ФАС и штаба при Минэнерго, участниками которого являются все нефтяные компании. При возникновении нестандартных ситуаций действия продавцов, иногда покупателей нефтепродуктов корректируются в реальном времени", - добавили в ФАС и Минэнерго.

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