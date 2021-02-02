Instagram ввел функцию восстановления недавно удаленных публикаций

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Instagram добавил функцию восстановления недавно удаленных публикаций. Об этом во вторник сообщила пресс-служба сервиса в своем блоге.

"Сегодня мы представляем функцию "недавно удаленное", которая поможет управлять вашим контентом. Мы знаем, что люди просили об этом, и теперь впервые вы можете просматривать и восстанавливать удаленный контент в приложении Instagram, - говорится в сообщении. Отмечается, что stories можно будет восстановить в течение суток, все остальные записи будут храниться до 30 дней.

Социальная сеть также ввела дополнительные меры, чтобы лишить хакеров возможности взламывать аккаунты и удалять публикации. Для полного удаления той или иной записи сервис теперь будет требовать дополнительную верификацию.