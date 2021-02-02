Россия возобновляет международное авиасообщение еще из двух регионов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия возобновляет международное авиасообщение еще из двух городов - Кемерова и Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки штабом принято решение о возобновлении перелетов в иностранные государства из международных аэропортов города Кемерова и города Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении.

Ранее в России разрешили возобновить с 8 февраля авиасообщение из восьми городов: Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. В настоящее время перелеты осуществляются из Москвы и Санкт-Петербурга.

В марте 2020 года РФ на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Поэтапное восстановление международного авиасообщения началось летом прошлого года. Россия возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и Кубу. Также было формально возобновлено авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами, однако пока ни одна из авиакомпаний РФ не объявила о начале полетов в эти две страны. Кроме того, в декабре РФ временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. С 8 февраля возобновляется авиасообщение с Сингапуром и Грецией.