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Основатель Amazon Джефф Безос покинет пост гендиректора компании в 2021 году

Его место займет Энди Джесси
Основатель Amazon Джефф Безос AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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Основатель Amazon Джефф Безос
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Джефф Безос, основатель американской корпорации Amazon, покинет пост ее генерального директора в 2021 году и займет должность исполнительного председателя совета директоров. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании на своем сайте.

"Основатель и генеральный директор Джефф Безос перейдет на должность исполнительного председателя [совета директоров] в третьем квартале 2021 года, его место займет Энди Джесси", - говорится в сообщении.

По мнению Безоса, хорошие финансовые показатели и устойчивое положение компании позволяют ему сменить свою должность. "Прямо сейчас я вижу, что Amazon находится на своем высшем уровне инноваций, и благодаря этому настало подходящее время для такой перестановки", - приводит пресс-служба гендиректор корпорации.

Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.

Теги
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