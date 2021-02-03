Основатель Amazon Джефф Безос покинет пост гендиректора компании в 2021 году

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Джефф Безос, основатель американской корпорации Amazon, покинет пост ее генерального директора в 2021 году и займет должность исполнительного председателя совета директоров. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании на своем сайте.

"Основатель и генеральный директор Джефф Безос перейдет на должность исполнительного председателя [совета директоров] в третьем квартале 2021 года, его место займет Энди Джесси", - говорится в сообщении.

По мнению Безоса, хорошие финансовые показатели и устойчивое положение компании позволяют ему сменить свою должность. "Прямо сейчас я вижу, что Amazon находится на своем высшем уровне инноваций, и благодаря этому настало подходящее время для такой перестановки", - приводит пресс-служба гендиректор корпорации.

Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.