Более 250 глав IT-компаний участвуют в подготовке второго пакета мер поддержки отрасли

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Более 250 руководителей российских IT-компаний участвуют в подготовке второго пакета льгот, направленного на поддержку отрасли, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе АНО "Цифровая экономика", которая объединяет крупный бизнес и отвечает за реализацию одноименной нацпрограммы.

"В разработке предложений для второго пакета мер поддержки на площадке организации "Цифровая экономика" участвовали свыше 250 топ-менеджеров из более чем 150 ведущих цифровых, IT- и интернет-компаний, а также отраслевых ассоциаций. Экспертные группы по 12 направлениям мер поддержки возглавляли высокопоставленные представители компаний Сбербанк, Mail.ru Group, SkyEng, Росатом, "Ростелеком", "1С", Infowatch, АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий - прим. ТАСС) и других", - рассказали в организации.

В АНО "Цифровая экономика" также отметили, что в диалоге бизнес-сообщества с Минцифры РФ и аппаратом правительства РФ был определен перечень из нескольких десятков регуляторных и финансовых инструментов, которые в ближайшее время предстоит обсудить с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, ответственным в том числе за цифровое развитие страны.

"Очевидно, что за последние 12 месяцев государство очень много сделало для поддержки отрасли информационных технологий. Решения с участниками рынка обсуждались на уровне президента, председателя правительства, его заместителей, профильного министра и т. д. Далее решения довольно быстро проводились в жизнь, по ним давались необходимые разъяснения и уточнения", - прокомментировал директор "1С" Борис Нуралиев, чьи слова приводит пресс-служба Минцифры РФ.

По его словам, в обсуждении участвовали как крупные и быстрорастущие игроки российского IT-рынка, так и руководители ряда отраслевых ассоциаций. "Насколько я знаю, обсуждение еще не закончено", - добавил Нуралиев.

О налоговом маневре для IT

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 г. ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%. Чтобы претендовать на получение налоговых льгот, необходимо получить госаккредитацию IT-компании в Минцифры. Кроме того, доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения для электронных вычислительных машин должна составлять не менее 90%, а штат состоять из не менее семи сотрудников.

Второй пакет мер поддержки IT-индустрии, сообщал ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, находится на рассмотрении в правительстве РФ. В него, в частности, могут включить меры поддержки для крупных интернет-компаний, разработчиков игр, соцсетей и онлайн-кинотеатров.