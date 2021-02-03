Выручка Alphabet в четвертом квартале составила более $56,8 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Выручка американской корпорации Alphabet, которой принадлежит компания Google, в четвертом квартале 2020 года выросла на 23% по сравнению с аналогичным показателем за 2019 год. Об этом говорится в опубликованной во вторник финансовой отчетности компании.

По итогам трехмесячного периода, завершившегося 31 декабря прошлого года, выручка Alphabet превысила $56,8 млрд, а чистая прибыль - $15,6 млрд. Результаты компании превзошли ожидания аналитиков. В четвертом квартале 2019 года компания зафиксировала выручку в размере около $46 млрд, чистая прибыль составила более $9,2 млрд.

По итогам всего 2020 года выручка Alphabet достигла $182,5 млрд, прибыль - $41,2 млрд. В 2019 году первый показатель превысил $161,8 млрд, второй - $34,2 млрд.

В опубликованной во вторник корпоративной отчетности Alphabet впервые раскрыла финансовые показатели работы облачного сервиса Google. Его выручка по итогам 2020 года составила около $13 млрд. Убытки от его работы превысили $5,6 млрд.

На электронных торгах в течение часа после завершения сессии акции Google повысились в цене на $134,63 (7,02%), до $2 053,75.

Google - американская публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).