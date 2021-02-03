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"Газпром энергохолдинг" заинтересован в покупке активов "Лукойла" и "Квадры"

Покупка произойдет, если стороны найдут общие подходы к оценке активов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Компания "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) заинтересована в покупке активов "Лукойла" и "Квадры", если стороны найдут общие подходы к их оценке. Об этом заявил глава ГЭХ Денис Федоров в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсантъ".

"Нам интересны и активы "Лукойла", и активы "Квадры", если найдем общие подходы к оценке. Мы рассматриваем множество сделок по слиянию и поглощению, компания имеет достаточно большой инвестиционный потенциал", - сказал он.

"На сегодняшний день долг к EBITDA "Газпром энергохолдинга" ниже 1, мы прошли острую инвестиционную фазу, расплатились почти по всем кредитным обязательствам, платим дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО", - добавил Федоров.

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