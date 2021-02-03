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Пандемия COVID-19

США намерены тесно сотрудничать с МВФ в преодолении кризиса, вызванного пандемией

Министр финансов Джанет Йеллен и исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева обсудили "необходимость поиска многосторонних решений многих проблем, стоящих перед мировой экономикой"

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Власти США намерены тесно сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ) в вопросе борьбы с пандемией и преодоления вызванного ею экономического кризиса. В этом министр финансов Джанет Йеллен заверила исполнительного директора МВФ Кристалину Георгиеву во время телефонного разговора во вторник.

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"Министр Йеллен сообщила о своем намерении тесно сотрудничать с МВФ по приоритетам, связанным с продолжением эффективного реагирования на пандемию, оживлением экономического роста для поддержки устойчивого глобального [экономического] восстановления, борьбой с неравенством и противодействием угрозе изменения климата", - говорится в пресс-релизе, распространенном Минфином США по итогам беседы.

Помимо этого Йеллен и Георгиева обсудили "необходимость поиска многосторонних решений многих проблем, стоящих перед мировой экономикой".

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СШАПандемия COVID-19
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