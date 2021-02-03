Движение по первому железнодорожному мосту между Россией и Китаем начнется в августе

ТАСС, 3 февраля. Первые вагоны пройдут в августе по железнодорожному мосту через реку Амур между селом Нижнеленинское (Еврейская автономная область, ЕАО) и городским уездом Тунцзян в китайской провинции Хэйлунцзян. Об этом журналистам сообщил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

"Нам нужно достроить технологическую линию, чтобы в августе прошли первые пробные вагоны, а на следующий год закончить всю инфраструктуру, которая будет под собой подразумевать и логистическую часть, и промышленную часть. Потому что самая большая ценность этого моста в создании промпарков вокруг предмостовой территории", - сказал глава области.

Он отметил, что в проекте участвует РЖД, что является гарантом его реализации. "И те 25 млн тонн груза, которые запланированы сегодня в перемещении через мостовой переход, точно будут. Как в одну, так и в другую сторону", - заявил Гольдштейн.

Мостовой переход Нижнеленинское - Тунцзян через реку Амур должен стать первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Его длина - 2 209 м, 309 из которых приходится на российскую сторону. Осенью 2020 года вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев указал на необходимость завершения строительства моста в 2021 году.