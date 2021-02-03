СМИ: Хайнань в 2021 году доведет число высокотехнологичных компаний до 1,1 тыс.

ХАЙКОУ, 3 февраля. /ТАСС/. Администрация южнокитайской провинции Хайнань в текущем году планирует применить пакет стимулирующих мер, благодаря которым количество высокотехнологичных компаний на острове превысит 1,1 тыс. Об этом сообщила газета "Наньго душибао".

По ее данным, при максимально активных усилиях число предприятий, специализирующихся на выпуске наукоемкой продукции, может достигнуть 1,2 тыс. Согласно прогнозу, объем сделок на местном рынке технологий в 2021 году составит порядка 3 млрд юаней ($463 млн). Ожидается, что в регионе существенно усилится фармацевтическая промышленность. В частности, остров займется производством нескольких важных медицинских препаратов.

Как уточнили хайнаньские власти, в ближайшие месяцы в провинции появится ряд крупных лабораторий, в том числе национального уровня. В соответствии с планом, к инновационной деятельности подключатся несколько ключевых научно-исследовательских институтов КНР, а также компании, специализирующиеся на внедрении в производство и в коммерческую эксплуатацию перспективных изобретений.

Кроме того, правительство Хайнаня создаст пару международных экспериментальных зон, которые займутся инновациями и созданием рабочих мест для высококвалифицированных профессиональных кадров. Таким образом, местные власти ожидают, что в этом году им удастся добиться нового прорыва в развитии стратегически важных отраслей.

Наиболее заметную роль в процессе промышленной модернизации острова продолжат играть административный центр Хайкоу и город Санья, где в последнее время ведется активная работа по созданию площадок, способствующих долгосрочному научно-техническому развитию. Согласно оглашенной программе, особенно активно будут продвигаться проекты в области глубоководных морских исследований и в аэрокосмической сфере.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.