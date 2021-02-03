Microsoft поддержит кодекс для медиарынка, предложенный властями Австралии

СИДНЕЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Американская корпорация Microsoft поддержит предложенный федеральным правительством Австралии кодекс ведения переговоров для игроков медиарынка страны. Об этом сообщается в заявлении президента компании Брэда Смита, обнародованном в среду.

"Microsoft полностью поддерживает кодекс ведения переговоров в средствах массовой информации, который поможет разумно устранить дисбаланс переговорной силы между цифровыми платформами и австралийскими новостными компаниями. Хотя Microsoft не подпадает под действие законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении, мы будем готовы жить по этим правилам", - указано в заявлении президента корпорации.

Смит также отметил, что Microsoft намерена инвестировать в развитие и модернизацию своего поискового сервиса Bing, чтобы сделать его "сопоставимым с продуктами конкурентов", а также обеспечить механизм транзита рекламы из других сервисов "просто и без каких-либо затрат". "Мы полны решимости поддерживать национальную безопасность и экономический успех Австралии. В то время, когда другие технологические компании могут угрожать покинуть страну, Microsoft никогда не выдвинет такой угрозы", - подчеркнул президент Microsoft.

Правительство Австралии заявило о необходимости сформировать кодекс поведения для участников медиарынка летом 2020 года. По мнению властей, такой документ позволит устранить критический переговорный дисбаланс между австралийскими медиакомпаниями и цифровыми платформами Google и Facebook, а также обеспечить механизмы быстрого и эффективного разрешения разногласий, в том числе через арбитраж.

В Google и Facebook предложенный документ назвали несправедливым и при его вступлении в силу пообещали ограничить ряд функций и услуг, предоставляемых пользователям на территории Австралии. В Google заявили, что отключат возможность поиска в интернете, а компания Facebook намерена лишить пользователей в Австралии возможности делиться международными и местными новостями на своих страницах в одноименной социальной сети. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ответ напомнил корпорациям о том, кто устанавливает правила в стране, и заявил, что его правительство не станет реагировать на угрозы.