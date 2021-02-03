Энергетические компании возвращают сотрудников в офисы после начала вакцинации в России

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Шаров/. Крупнейшие генерирующие компании России постепенно выводят своих сотрудников с удаленного формата работы после начала массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции, сообщили компании, опрошенные ТАСС.

"При организации удаленной работы En+ Group руководствуется противоэпидемическими рекомендациями, принятыми в регионах работы компании. Важно отметить, что производственные мощности En+ подпадают под категорию предприятий непрерывного цикла, их сотрудники продолжают работу на производственных площадках с соблюдением соответствующих мер предосторожности. Безусловно, программа вакцинации позволит большему количеству сотрудников, в том числе офисных, вернуться к привычному режиму работы", - сообщили ТАСС в En+ Group.

В Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) также постепенно выводят сотрудников с удаленного режима, соблюдая при этом санитарно-эпидемиологические требования по количеству человек в помещении и социальную дистанцию. Аналогичные действия предпринимают и в "Мосэнерго", где административный персонал поэтапно возвращается в офисы после смягчения требования о переводе 30% сотрудников московских компаний. "На сегодняшний день уже около 70% общей численности персонала компании (включая оперативный и административный персонал) трудятся на стационарных рабочих местах", - добавили в "Мосэнерго".

В "Энел России" в настоящее время проводят оценку эпидемиологической ситуации для определения сроков, в которые сотрудники компании, ранее работавшие дистанционно, смогут вернуться в офисы. В группе "Т Плюс" сообщили, что часть административного персонала продолжает работать в удаленном формате.

О вакцинации сотрудников генерирующих компаний

Опрошенные ТАСС компании также отметили, что рекомендуют своим работникам привиться от коронавирусной инфекции, подчеркивая, что вакцинация является добровольной.

"Мы осознаем важность вакцинирования, но считаем, что вакцинация - мероприятие добровольное. Мы не принуждаем и не обязываем сотрудников вакцинироваться. Это личное дело каждого", - сообщили в "Юнипро".

При этом в "Т Плюс" вакцинация ведется в централизованном порядке с конца 2020 года. В первую очередь ее проходят работники, задействованные непосредственно на производственных площадках. "Дополнительно мы призываем сотрудников делать прививку самостоятельно, обратившись для этого в поликлинику", - добавили в компании. Также с декабря 2020 года проходит вакцинация работников Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) и "Мосэнерго", которые получили право приоритетного прохождения данной процедуры как работники энергетической отрасли Москвы.

Персонал продолжает вакцинироваться и в En+ Group. В настоящее время вакцинировались уже около 700 ключевых сотрудников, в ближайшее время будет привито еще 500 человек. Работники также проходят добровольную вакцинацию и в рамках общегосударственной программы.

Компания "Энел Россия" информирует сотрудников о всех доступных способах защиты от коронавирусной инфекции, в том числе и о вакцинах. "В организационных целях "Энел Россия" следит за графиком поставок вакцин во все регионы своего присутствия и оценивает потребность в их количестве для сотрудников, которые планируют вакцинироваться, как только это станет доступно", - добавили в пресс-службе.