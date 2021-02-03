Глава Минфина США обсудит волатильность на фондовом рынке с финансовыми регуляторами

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен намерена обсудить с представителями американских регулирующих органов имевшие место резкие колебания на фондовом рынке. Об этом сообщила во вторник электронная версия газеты The Wall Street Journal.

Издание приводит заявление официального представителя Минфина США По его словам, Йеллен "запросила проведения консультаций относительно недавней волатильности на финансовых рынках". Ожидается, что встреча главы ведомства с представителями регуляторов состоится в четверг. В ней, как ожидается, примут участие сотрудники Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Федеральной резервной системы (выполняет в стране функции центрального банка), входящего в ее структуру Федерального резервного банка Нью-Йорка, а также Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

Одной из причин волатильности, о которой идет речь, стали спекулятивные действия вокруг ценных бумаг компании GameStop, которая владеет сетью магазинов по продаже видеоигр и электроники. Стоимость ее акций по итогам прошлой недели выросла примерно на 400%. Позже цена данных бумаг резко упала.