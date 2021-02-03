В технопарке Москвы завершились испытания нового электроракетного двигателя

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Резидент московского технопарка "Слава" - компания "Суперокс" - завершил стендовые испытания нового электроракетного двигателя, который может стать ключевым элементом аппаратов или разгонных блоков, предназначенных для исследования дальнего космоса. Об этом сообщает в среду официальный портал мэра и правительства города.

"Статус резидента технопарка дает технологическому бизнесу дополнительные возможности для развития. Резиденты могут пользоваться специальными мерами поддержки: налоговыми льготами, субсидиями на инжиниринг, покупку или лизинг оборудования, на экспорт продукции и обучение персонала. Компания - разработчик электроракетного двигателя в прошлом году получила грант и субсидию, их общий размер - более 37,5 млн рублей. Финансовая помощь города позволила предприятию успешно завершить стендовые испытания", - отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

Новый электроракетный двигатель, по данным портала, использует принцип ускорения плазмы внешним магнитным полем, которое создается сверхпроводниками. Сверхпроводники в конструкции - это ноу-хау двигателя. За счет них он обладает высокой мощностью, что является одной из ключевых характеристик.

Технология электроракетного двигателя высокой мощности, по словам разработчиков, может снизить затраты на выведение и доставку космических аппаратов на целевые орбиты и сделает космос более доступным. Для создания тяги в двигателе используется инертный газ, а не химическое топливо. Это позволит ему работать дольше и увеличит срок эксплуатации космического аппарата, на котором его установят.

Как уточняется на портале, сейчас в Москве действуют 37 технопарков, еще пять находятся на стадии развития в рамках инвестиционных приоритетных проектов. В технопарках разместилось уже более 2 тыс. компаний, создано 67 тыс. рабочих мест.

Основная сфера деятельности 57% резидентов технопарка "Слава" - биомедицина. Например, одна из компаний разрабатывает оборудование для молекулярно-генетических исследований методом полимеразной цепной реакции. Еще 14% резидентов занимаются приборостроением, а 29% - электро- и информационными технологиями.