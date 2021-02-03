Минздрав попросили поддержать идею постковидной реабилитации на базе фитнес-клубов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) просит Минздрав рассмотреть возможность создания совместной программы по восстановлению перенесших COVID-19 пациентов. Об этом сообщается в письме главы ассоциации Ольги Киселевой на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Фитнес-клубы, входящие в ассоциацию, готовы предоставить специальные условия для таких пациентов и обучить своих специалистов правильному оказанию помощи таким людям, используя в тренировочном процессе программу немедицинской реабилитации. Представители АОФИ также готовы активно включиться в разработку такой программы вместе с экспертами-медиками", - говорится в письме.

В документе также отмечается, что в связи с пандемией нагрузка на систему здравоохранения существенно возросла, а объединение усилий медицины и фитнеса позволит снизить ее. "Помимо того, что физическая активность укрепляет иммунитет, являясь профилактикой заболеваний, возникает вопрос реабилитации и возвращения качества жизни пациентам, перенесшим COVID-19, - на выходе из лечебных учреждений они предоставлены сами себе, но фитнес-индустрия готова оказать помощь и заняться их восстановлением, - указывают в ассоциации. - Просим вас поддержать инициативу по разработке и внедрению программы постковидной реабилитации".

Речь идет о формировании фитнеса как площадки для постковидной и постмедицинской реабилитации людей, сообщила ТАСС президент АОФИ Ольга Киселева. "Сейчас это актуальная тема - с одной стороны, мы помогаем людям восстанавливаться, а с другой стороны, мы привлекаем дополнительных людей в фитнес, и это дополнительные деньги для отрасли как для бизнеса", - считает Киселева.

По данным АОФИ, 55% посетителей фитнес-клубов, входящих в ассоциацию, занимаются фитнесом по медицинским показаниям - это восстановление после травм и операций, немедицинская реабилитация, профилактика заболеваний сердечно-сосудистой и респираторной систем и другое. В настоящее время в АОФИ состоят более 1,4 тыс. фитнес-клубов в 76 городах России.