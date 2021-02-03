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Титов: число обращений к бизнес-омбудсмену РФ выросло в 2020 году на 34%

Всего за 2020 год в адрес уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей поступило 19,5 тыс. обращений
' ТАСС'

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил в интервью ТАСС, что количество обращений к нему в 2020 году выросло более чем на треть по сравнению с показателем годом ранее.

"На 34% у нас количество обращений увеличилось в целом. Но надо сказать, что количество обращений, связанных с гражданским правом (это вопросы разрешительной документации, налоговые вопросы), резко выросло, почти на 50%. А количество обращений по уголовному давлению снизилось почти на 20%", - отметил он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена, всего за 2020 год в его адрес поступило 19,5 тыс. обращений, из которых почти 17,8 тыс. касались административных дел, а еще 1,7 тыс. - уголовных.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей назначается президентом России и отвечает за организацию работы по внесудебному восстановлению нарушенных прав бизнесменов, урегулированию споров между бизнесом и органами власти. С 22 июня 2012 года этот пост занимает Борис Титов.

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