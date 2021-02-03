ВТБ внедрит систему распознавания голосов банковских мошенников

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ внедряет систему голосового антифрода, которая распознает мошеннические звонки в кол-центр, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Ранее банк проводил тестирование этой системы.

"Первое, чему должен уделять внимание банк, - финансовая безопасность клиентов. Поэтому мы внедряем передовые технологии для борьбы с мошенниками. В конце 2020 года был запущен обновленный "ВТБ Онлайн", который стал значительно безопаснее. Теперь мы готовы запустить в работу систему голосового антифрода, которая минимизирует активность злоумышленников при звонках в контакт-центр. Таким образом, мы последовательно усиливаем защиту всех каналов коммуникаций между клиентом и банком", - сказал Печатников, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы банка.

Система голосового антифрода будет работать с использованием искусственного интеллекта и анализировать все входящие и исходящие звонки, сопоставляя данные о множественных мошеннических атаках и связях между ними, уточнили в пресс-службе.

"Голосовой антифрод, с одной стороны, позволит защитить клиента от звонка в случае, когда мошенники совершают его якобы от имени банка. С другой - предупреждает банк, если мошенники звонят в контакт-центр и пытаются имитировать разговор от лица клиента", - отметили в ВТБ.

Как следует из материалов банка, в 2020 году комплекс мер по противодействию мошенничеству и применение фрод-мониторинга позволили ВТБ предотвратить финансовые потери на сумму более 9,2 млрд рублей для 100 тыс. клиентов.