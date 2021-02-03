ВТБ допускает снижение объемов ипотеки в России после рекордного 2020 года

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Объем выдачи ипотеки в России по итогам 2021 года могут не достичь рекордных значений минувшего года. Такой прогноз дал журналистам заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В 2020 году выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей, это абсолютный рекорд за всю историю рынка. Ранее максимум по выдаче ипотеки принадлежал 2018 году, когда банки выдали ипотечные кредиты на общую сумму почти 3,013 трлн рублей.

"В текущем году многое будет зависеть от динамики ключевой ставки и решения по госпрограмме (льготная ипотека на новостройки под 6,5% - прим. ТАСС), которая, вероятно, не будет продлеваться в полном объеме. Кроме того, свой предел есть и у рынка рефинансирования, поскольку столь резкого изменения ставок мы не ожидаем. В этих условиях рынку будет сложно обновить рекорд продаж 2020 года", - сказал Печатников на пресс-конференции, прошедшей в онлайн-формате. Он добавил, что при этом в планы ВТБ в части ипотечного кредитования напротив входит увеличение ипотечных продаж в 2021 году (по итогам 2020 года банк выдал ипотечных кредитов на 935 млрд рублей, +39% к 2019 году).

Как показало совместное исследование ДОМ.РФ и агентства Frank RG, Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк вошли в топ-3 ипотечных российских банков по итогам 2020 года. Смягчение денежно-кредитной политики Банка России и реализация льготной ипотечной программы позволили практически всем ключевым участникам рынка увеличить объемы ипотечного кредитования, отмечали в ДОМ.РФ.

Программа льготной ипотеки

Печатников сообщил, что банк ВТБ планирует выдать еще 150 млрд рублей в рамках программы льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках до 1 июля 2021 года.

"ВТБ планирует выдать еще минимум 150 млрд рублей по программе льготной ипотеки. Дальше будем ждать решения правительства: в каком виде и будет ли вообще продлеваться эта программа. Думаю, что это дискуссия мая - июня, когда и может быть принято окончательное решение", - сказал он.

Печатников напомнил, что за время действия программы льготной ипотеки ВТБ выдал более 64 тыс. кредитов на сумму более 200 млрд рублей. В общем объеме ипотечных выдач банка ее доля превышает 20%.

Как сообщал ранее гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, объем льготных ипотечных кредитов на новостройки в России достиг примерно 1 трлн рублей, выдано около 350 тыс. кредитов.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.

Плавающие ставки по ипотеке

Печатников считает "неуместным предложением" введение плавающих ставок по ипотеке, которые в дальнейшем могут превратиться для заемщиков в "кредитную кабалу".

"Такой продукт, по аналогии с рынком сбережений, мог бы быть уместен только для квалифицированных заемщиков, например, которые берут кредит больше 10 млн рублей. Но для массового потребителя, на которого ориентирована госпрограмма, это не выход, а, как говорится, "кредитная кабала", потому что при любом форс-мажоре может последовать неизбежное повышение ставок. На наш взгляд, это совершенно неуместное предложение на фоне борьбы за финансовые интересы граждан, поскольку такой механизм идет в разрез с задачам прозрачности, честности и стабильности финансовых услуг для потребителя", - сказал банкир. По мнению Печатникова, надо воздерживаться от подобного рода инициатив.

Ранее Банк России предостерег кредитные организации от выдачи кредитов с плавающей ставкой заемщикам, которые могут не до конца оценивать свои риски. ЦБ также сообщал, что российские банки на фоне снижения ставок на рынке могут начать развивать ипотеку по плавающим ставкам. По данным регулятора, доля задолженности по ссудам с использованием плавающих ставок в портфеле ипотечных жилищных кредитов составляет менее 0,1%, хотя законодательством они не запрещены.

Дистанционное оформление

По словам Печатникова, банк ВТБ намерен в 2021 году довести долю дистанционных заявок по кредитам на жилье до 48% в общем числе по сравнению с 20% по итогам 2020 года.

"Мы сделали полностью цифровую подачу заявок на ипотеку. Каждый может открыть себе личный кабинет, подать заявку, получить одобрение. К концу 2021 года мы ожидаем, что 48% заявок будут обрабатываться в цифре без необходимости посещения наших отделений", - сказал Печатников.

Согласно материалам к пресс-конференции, к концу 2020 года объем дистанционных заявок на ипотеку в ВТБ составлял 20%, таким образом, в 2021 году показатель планируется превысить более чем в два раза. По итогам прошлого года онлайн было оформлено 1,5 тыс. кредитов на сумму 7,5 млрд рублей, следует из материалов. К концу 2021 года каждый шестой ипотечный кредит в банке будет оформляться без визита в отделение, прогнозируют в кредитной организации. "Долгая процедура покупки квартиры и оформления ипотеки уже в прошлом, ипотека без визита в банк - наше будущее", - добавил Печатников.

Доля электронной регистрации ипотеки входит в число показателей реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Аренда жилья

Платить проценты по ипотечному кредиту на 25% выгоднее, чем арендовать жилье в Москве, говорится в материалах ВТБ со ссылкой на аналитику экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ).

Согласно исследованию, средняя ежемесячная плата по процентам ипотечного кредита снизилась за год на 25% - с 53 тыс. до 40 тыс. рублей в месяц. Тогда как стоимость аренды средней двухкомнатной квартиры не изменилась и осталась в пределах 52-55 тыс. рублей в месяц.

В сравнении не учитывается платеж "тела кредита", который покрывает стоимость квартиры. Однако платеж по процентам и арендная плата сопоставимы, так как предполагают выплату сторонним лицам (банку или арендодателю), поясняют в ВТБ.

По данным ВТБ, в целом стоимость аренды квартир в 2020 году практически не изменилась. Наиболее ликвидные объекты - "однушки" и "двушки" - показали снижение лишь в пределах 3-5%. Больше всего "просел" в цене фонд элитной недвижимости и сегмент посуточной аренды. При этом многие собственники квартир предпочли вовсе отказаться от потенциальных клиентов, чем снижать стоимость аренды.

На этом фоне ипотека серьезно подешевела. Так, средняя ставка по кредиту снизилась с 9,9% в 2019 году до 7,8% в 2020 году, следует из данных ЦБ за январь - ноябрь 2020 года.

"Рынок жилья в столице неоднороден, и квартиры, расположенные в соседних домах одной и той же локации могут серьезно отличаться по стоимости. Однако общий тренд на удешевление ипотеки и некоторую стагнацию арендного фона в 2020 году был очевиден. Мы видим, что по целому ряду программ обслуживание процентов по ипотеке стало значительно выгоднее арендной платы", - прокомментировал итоги исследования Печатников.