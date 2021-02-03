Минэнерго и ФАС подписали совместный приказ о продаже топлива на бирже

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подписали совместный приказ, повышающий нормативные объемы реализации нефтяными компаниями топлива на биржевых торгах, вскоре он будет опубликован. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли.

"Да, документ уже принят", - сказал источник.

Продажа бензина и дизельного топлива через биржевые торги регулируется совместным приказом Минэнерго и ФАС, в котором прописаны рекомендованные объемы реализации через биржу.

В июле прошлого года Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба согласовали позиции по вопросу минимального объема продаж нефтепродуктов через биржевые торги. Ведомства считали, что реализация бензина должна вырасти с 10% до 11%, а дизельного топлива - с 6% до 7,5%, об этом говорилось в их совместном заявлении. Несмотря на эти договоренности, до сих пор совместный приказ подписан не был.