{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минэнерго и ФАС подписали совместный приказ о продаже топлива на бирже

Источник в отрасли сообщил, что вскоре он будет опубликован

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подписали совместный приказ, повышающий нормативные объемы реализации нефтяными компаниями топлива на биржевых торгах, вскоре он будет опубликован. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли.

"Да, документ уже принят", - сказал источник.

Продажа бензина и дизельного топлива через биржевые торги регулируется совместным приказом Минэнерго и ФАС, в котором прописаны рекомендованные объемы реализации через биржу.

В июле прошлого года Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба согласовали позиции по вопросу минимального объема продаж нефтепродуктов через биржевые торги. Ведомства считали, что реализация бензина должна вырасти с 10% до 11%, а дизельного топлива - с 6% до 7,5%, об этом говорилось в их совместном заявлении. Несмотря на эти договоренности, до сих пор совместный приказ подписан не был.

Теги
Россия
Новая система обращения с ТКО
Доля сортировки бытовых отходов в России достигла 30% в 2020 году
К 2030 году на сортировку должны попадать 100% ТКО, сообщает Российский экологический оператор
Читать полностью