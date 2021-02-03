ВТБ запустит "подписку" на автомобили для физлиц

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. ВТБ совместно с "ВТБ Лизинг" планирует в первом полугодии 2021 года запустить услугу по "подписке" на автомобиль для физических лиц. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"ВТБ совместно с ГК "ВТБ Лизинг" планирует в первом полугодии 2021 года протестировать сервис подписки на автомобили для физических лиц. Мы видим, что на смену личным автомобилям приходят инструменты шеринговой экономики - каршеринг, такси и подписка. Этот тренд усиливается, поэтому мы планируем предложить клиентам актуальные в таких условиях продукты, удобные и выгодные для использования", - сказал Печатников.

По расчетам ВТБ, для клиентов подписка на 15-20% выгоднее, чем использование каршеринга, а ежемесячный платеж в среднем в полтора раза меньше, чем по автокредиту, добавил топ-менеджер.

"Сервис предполагает гибкие условия аренды на срок от шести до 24 месяцев, контрактный пробег до 20 тыс. км в год с возможностью его увеличения. На пилотном этапе мы предложим пока ограниченное число моделей в марках среднего и верхнего ценового сегмента. В зависимости от результатов тестирования в дальнейшем число брендов может быть расширено", - отметил Печатников.

Согласно условиям сервиса, "ВТБ Лизинг" возьмет на себя регистрацию автомобиля в ГИБДД, техобслуживание, замену расходных материалов, а также страхование автомобиля.