ВТБ не ожидает изменения ключевой ставки ЦБ в 2021 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. ВТБ ожидает, что ключевая ставка Банка России в 2021 году сохранится на уровне 4,25%. При этом текущие ставки по кредитам являются минимальными и максимально выгодными. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Сейчас у нас низкие ставки и мягкая кредитно-денежная политика, которая реализуется Банком России. Пока нет ожиданий, что ключевая [ставка] и дальше в этом году будет снижаться. Поэтому наш прогноз, что текущие ставки, которые мы сегодня наблюдаем, - это минимум и действительно максимально выгодные условия по кредитам. Даже свой бизнес-план на 2021 год мы просчитывали исходя из того, что ключевая [ставка] не будет меняться, поэтому свою процентную и тарифную политику отстраивали от текущего уровня в 4,25%", - сказал он.

При этом банкир дал прогноз, что российские банки нарастят кредитный портфель физлиц в этом году примерно на 10%. "ВТБ традиционно планирует расти быстрее рынка. Основным драйвером роста останется ипотека, также рост рынка мы ждем по кредитам наличными. В 2020 году ВТБ нарастил портфель розничных кредитов на 12%, до 3,691 трлн рублей, продажи - на 17%, до 1,747 трлн",- заключил он.

Рост розничного кредитования

ВТБ прогнозирует рост розничного кредитования в России на 10% по итогам 2021 года. Сам банк планирует расти выше рынка, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"Кредитный портфель физлиц российских банков увеличится примерно на 10% по итогам 2021 года, ВТБ традиционно планирует расти быстрее рынка", - отметили в пресс-службе.

В минувшем году ВТБ нарастил портфель розничных кредитов на 12%, до 3,691 трлн рублей. При этом драйвером роста розничного бизнеса стала ипотека. Банк установил рекорд по продажам жилищных кредитов - 935 млрд рублей, что превышает результат 2019 года почти на 40%.

"В прошлом году в фокусе внимания ВТБ был как рост розничного кредитования, так и помощь заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации из-за COVID-19. Банк предоставил своим клиентам кредитные каникулы в объеме около 300 млрд рублей, и благодаря вовремя оказанной поддержке граждане смогли не допустить серьезной просрочки и вернулись в график платежей, - прокомментировал журналистам итоги года заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - ВТБ был и остается одним из наиболее активных участников госпрограмм по ипотеке и автокредитованию. Льготные кредиты на покупку квартир и автомобилей в прошлом году взяли у нас уже более 100 тыс. заемщиков на 265 млрд рублей".

Средства клиентов

По итогам 2020 года портфель привлеченных средств физических лиц в ВТБ превысил 6,8 трлн рублей, увеличившись на 26%. Вложения в инвестиционные инструменты выросли на 77%, портфель классических сбережений - на 7%, указали в банке.

"В 2020 году снижение ключевой ставки ЦБ, а также рост финансовой грамотности населения привел к ускоренному росту объема вложений в инвестиционные продукты. На наш взгляд, эта тенденция сохранится и в наступившем году, так как пока предпосылок для резкого изменения ключевой ставки, а значит - и ставок по депозитам, на рынке нет. Со своей стороны, в ближайшее время мы предложим квалифицированным инвесторам новый продукт - субординированные облигации, номинированные в иностранной валюте с возможностью получить значительно более высокую доходность по сравнению со стандартными сберегательными продуктами", - прокомментировал Печатников итоги года.

Согласно материалам к пресс-конференции топ-менеджера банка, при сохранении ключевой ставки ЦБ на текущем уровне ставки по вкладам в 2021 году будут варьироваться в диапазоне 4-5% годовых.