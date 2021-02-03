Индекс деловой активности в сфере услуг России в январе вырос до 52,7 пункта

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в январе 2021 года поднялся до 52,7 пункта против 48 пунктов в декабре 2020 года. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit российской сферы услуг составил 52,7 баллов и, заметно поднявшись с декабрьского показателя 48, указал на возобновление расширения деловой активности по всему сектору сферы услуг России. Умеренный рост деловой активности положил конец трехмесячной последовательности спада", - говорится в обзоре.

В IHS Markit отметили, что рост деловой активности был связан с усилением клиентского спроса и увеличением новых продаж. Несмотря на то, что поставщики зафиксировали расширение новых заказов впервые с сентября, рост заказов был скромным.

За отчетный период темпы инфляции вновь замедлились, что привело к более умеренному росту отпускных цен. Тем не менее, темпы роста были устойчивыми, и компании объяснили это, в частности, увеличением расходов на топливо, коммунальные услуги и транспорт. В то же время поставщики услуг выразили более высокую степень уверенности в перспективах деятельности в ближайшие 12 месяцев, добавили в агентстве.

"Российские поставщики услуг сообщили о возвращении к расширению в январе, поскольку объемы производства и новых заказов незначительно увеличились. По имеющимся данным, спрос со стороны клиентов усилился, при этом некоторые компании демонстрируют нагрузку на производственные мощности, поскольку объемы незавершенных заказов выросли впервые с ноября 2017 года. В результате сокращение занятости замедлилось до незначительной степени", - подчеркнула экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в обзоре.