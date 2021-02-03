Титов рассчитывает на продление ряда мер поддержки для бизнеса в 2021 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов рассчитывает на продление ряда антикризисных мер поддержки бизнеса в 2021 году. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Нет, я думаю, что еще один будет", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли бизнесу забыть о новых пакетах мер господдержки. Он уточнил, что "правительство РФ постоянно об этом думает, не закрывает тему".

Титов считает, что вероятнее всего речь пойдет о продлении действовавших мер, которые хорошо себя зарекомендовали. "Выдумывать что-то новое - это уже будет дополнительные риски в себе нести: сработает, не сработает, эффективно, неэффективно. Поэтому двухпроцентные кредиты, я считаю, очень правильным было бы реструктуризировать, которые были - продлить, а потом увеличить объем, то есть опять начинать выдавать уже новые кредиты", - отметил он.

Кроме того, он выступил за дополнительную поддержку населения через стимулирование спроса. "Здесь больше социальная функция, но она очень предпринимательская, потому что сегодня все открыто, а продаж нет. Если нет продаж, то уже никакие налоговые, кредитные стимулы до конца не помогут", - пояснил Титов, добавив, что необходимо сделать поддержку для населения "более адресной и выверенной".

Ключевые показатели эффективности

Институты развития в России не должны рассматривать получение прибыли в числе ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI), считает Титов.

"Проблема, что для многих наших институтов главным KPI является прибыль. Это совершенно неправильно. Или ты коммерческая структура, или ты все-таки выполняешь функцию поддержки других, а не себя. Государство должно создавать институты, которые не должны быть центром прибыли, они должны быть центрами развития других. Это главный принцип, по которому должны работать институты развития", - сказал бизнес-омбудсмен, комментируя реформу институтов развития в России.

По его словам, в последние годы число таких организаций в стране росло быстрыми темпами, однако "многие из них не оправдали себя". Тем не менее, отметил он, были и эффективные институты. В их числе он назвал Фонд развития промышленности и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, который также называют Фондом Бортника. Также Титов сказал, что в последнее время, особенно в период пандемии, улучшилась деятельности Корпорации МСП.

В ноябре 2020 года стало известно, что правительство приняло решение о перераспределении между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти функций восьми институтов развития. Таким образом, ВЭБ.РФ получит в свое управление Корпорацию МСП, Российский экспортный центр и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), "Роснано", "Сколково", Фонд развития промышленности, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, а также Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Меры поддержки

Ранее правительство РФ включило 12 отраслей в список наиболее пострадавших в условиях пандемии коронавируса. Малые и средние предприятия из этих отраслей могли претендовать на несколько видов господдержки. В частности, в период пандемии была введена отсрочка арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, введен мораторий на банкротство таких компаний, работала программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам.

Также малые и средние предприятия в заявительном порядке смогли получить субсидии за апрель и май - по 12 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% работников. С 1 июня по 1 ноября действовала кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях со льготной ставкой 2% годовых. Дополнительные программы поддержки были введены также региональными властями.