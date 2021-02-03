Бизнесмен заявил, что компании Британии готовы заходить на рынок РФ в условиях санкций

ЛОНДОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Санкции, введенные западными странами против России, усложнили работу иностранного бизнеса в стране, однако интерес к российскому рынку по-прежнему сохраняется, и предприятия готовы расширять свое присутствие в РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный председатель правления британской компании S4 Capital, специализирующейся на оказании услуг в сфере рекламы и PR, Мартин Соррелл.

"Санкции усложняют деятельность бизнеса, мы чувствуем это на себе. Отсутствие торговых барьеров является стимулом для экономического развития, поэтому тарифы или иные ограничительные меры, очевидно, влияют на компании", - указал бизнесмен, на прошлой неделе участвовавший в онлайн-встрече в закрытом режиме с президентом России Владимиром Путиным в рамках "давосской недели".

Соррелл также отдельно подчеркнул заинтересованность S4 Capital в российском рынке, обратив при этом внимание на ряд других сдерживающих факторов для развития бизнеса в РФ, не связанных с санкционной политикой ряда стран. "Мы бы хотели расширить наше присутствие в России, в настоящее время мы ведем переговоры с тремя компаниями. Однако мы всегда выступаем за ясные прозрачные сделки, в то время как российский рекламный рынок часто не транспарентен. Необходима более открытая модель, чтобы клиенты могли точно знать, куда и кому направляются средства и как возвращаются инвестиции", - заявил предприниматель. Он добавил, что, несмотря на некоторые трудности, опыт работы в России еще в бытность руководителем рекламной компании WPP все же "получился хорошим" для него.

"Долгие" ограничительные меры

Говоря о перспективе отказа стран Запада от политики санкций в отношении России, Соррелл отметил, что считает маловероятным такой сценарий в ближайшее время. "Я бы хотел, чтобы стороны смогли найти взаимоприемлемое решение по спорным вопросам. Может быть, 20-40 лет назад это было бы сделать проще, принимая во внимание сугубо экономический фактор в виде финансовой целесообразности. Однако теперь большую роль играют политико-социальные аспекты: гражданское общество в западных странах требует не оставлять без реакции, например, события на Украине", - сказал он. Предприниматель обратил внимание на то, что западные государства действуют подобным образом и в отношении Китая, в результате чего "бизнес зачастую оказывается между Сциллой и Харибдой".

При этом глава S4 Capital отметил, что не поднимает тему санкций на встречах с лидерами западных стран. "Это политический вопрос. Сейчас нет смысла обсуждать его, поскольку мы не наблюдаем положительной динамики в отношениях России и Запада", - сказал он.

Отношения России и Запада после прихода Байдена

Соррелл также заявил, что не ожидает изменения характера отношений между Россией и Западом в связи с началом работы администрации 46-го президента США Джо Байдена. "Политика Байдена на китайском и российском направлениях может быть более многосторонней и предсказуемой, чем при бывшем главе Белого дома Дональде Трампе, но вряд ли стоит рассчитывать на смену курса", - указал он.

В то же время предприниматель отметил, что человечество в настоящее время "вступает в новую фазу экономического развития". "Нам придется научиться жить в более разобщенном, раздробленном мире. Глобализация, которая была драйвером роста мировой экономики, подвергается эрозии из-за роста популизма, неравенства, пандемии", - отметил он.

Встреча с президентом России

Соррелл остался впечатлен глубоким пониманием Владимиром Путиным актуальных мировых проблем. "Онлайн-беседа с Путиным в рамках Давосского форума была посвящена огромному количеству тем. Президент затронул буквально все аспекты жизнедеятельности - от политики и социальных вопросов до экономики и борьбы с пандемией. Он долгие годы служит стране то как глава государства, то как премьер-министр, поэтому обладает громадным опытом и прекрасными знаниями. Путин всегда поражает глубиной вовлеченности в различные темы. Сомневаюсь, что в мире есть еще один лидер, который мог бы сравниться с ним в этом вопросе", - заявил глава компании S4 Capital.

"Вы можете соглашаться или не соглашаться с его точкой зрения. Но в любом случае вы должны признавать его осведомленность. Отвечая на вопрос, Путин всегда показывает, что детально разбирается в обсуждаемом предмете", - указал Соррелл, отметив, что эту особенность российского президента он заметил еще несколько лет назад во время встречи с ним в составе группы крупных иностранных предпринимателей в Кремле.

При этом руководитель S4 Capital выразил мнение, что беседа представителей бизнеса с Путиным в онлайн-формате на Давосском форуме была интересна обеим сторонам. "Это отличная инициатива, я был рад услышать президента Путина. В то же время и для него самого мероприятие стало превосходной возможностью рассказать крупным предпринимателям о том, что беспокоит его в современном мире. Причем речь шла не только о международной повестке, но и о событиях внутри России", - заявил бизнесмен.

Форум в Давосе

В онлайн-встрече с Путиным, прошедшей на прошлой неделе в закрытом режиме в рамках "давосской недели", приняли участие около 80 руководителей крупных мировых компаний. Как отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на этом мероприятии бизнесмены могли задать любые вопросы российскому лидеру и получить на них ответы.

В декабре 2020 года женевская штаб-квартира Всемирного экономического форума сообщила, что традиционно проходившая в швейцарском Давосе ежегодная встреча лидеров бизнеса и глобальной политики состоится в 2021 году в Сингапуре с 13 по 16 мая, а на январь было запланировано в онлайн-формате провести традиционную "давосскую неделю".

75-летний Соррелл основал S4 Capital в 2018 году. До этого на протяжении более чем 30 лет он был руководителем компании WPP, которая при нем стала крупнейшей рекламной фирмой в мире. В 2000 году Соррелл удостоился от королевы Великобритании Елизаветы II рыцарского титула сэр.