Титов: некоторые рабочие группы по "гильотине" не показали ожидаемого результата

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Некоторые рабочие группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" не показали ожидаемого результата из-за неверного подхода к формированию их состава. Об этом сообщил в интервью ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Всего в рамках механизма действует более 40 рабочих групп в разных сферах, например, в здравоохранении, промышленной безопасности, торговле и защите потребителей, энергетике и других. В состав каждой рабочей группы входят два сопредседателя - от органов власти и от бизнеса.

"Есть два сопредседателя, но координатором рабочей группы является федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ) соответствующий. И орган был очень не заинтересован, чтобы сопредседателями и членами рабочей группы становились люди, которые их критики. То есть бывает свой бизнес, близкий какому-то ФОИВу, прикормленный, прирученный, и вот они пытались двинуть этих людей в рабочие группы. Мы видели это по Росалкогольрегулированию, <…> мы видели это и по другим рабочим группам", - сказал бизнес-омбудсмен.

По его словам, сейчас ситуация с формированием составов групп "более-менее нормализовалась". Однако, "там, где эти проблемы существовали по кадрам, у них больше всего проблем сегодня и с выходом на результат", подчеркнул Титов.

В то же время он признал, что в некоторых секторах результаты действия "регуляторной гильотины" уже видны. "По пожарной безопасности согласованы все нормы, согласован новый СанПиН для организаций общественного питания", - конкретизировал уполномоченный.

С 1 января в России заработала "регуляторная гильотина" - реформа контрольно-надзорной деятельности. К этому дню проведена инвентаризация всех действующих и обязательных требований для бизнеса, чтобы понять, соответствуют ли они современным реалиям. При этом несоответствующие отменялись или изменялись. Как сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, 33% обязательных требований, которые бизнес должен был выполнять, отменены как избыточные, либо дублирующие. Это порядка 11,8 тыс. нормативно-правовых актов, в которых более 8,8 тыс. документов времен СССР. Вице-премьер пояснял, что оставшиеся две трети обязательных требований "были полностью инвентаризированы и актуализированы, эта работа была проведена совместно с бизнесом".