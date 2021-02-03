Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 76,06 руб.

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился на 0,22%, до 76,06 руб., евро на 0,22%, до 91,53 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:08 мск курс доллара находился на уровне 76,255 руб. (+0,04%), евро рос до 91,75 руб. (+0,02%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,25% и достиг 3351,99 пункта, индекс РТС снизился на 0,98%, до 1385,32 пункта.

К 10:17 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3344,36 пункта (-0,47%), индекс РТС снижался до 1386,39 пункта (-0,9%).

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,66% - до $57,84 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,59% и торгуется на уровне $54,94 за баррель.